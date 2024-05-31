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ヤマハ　折りたたみ式譜面台　MS-260AL
商品番号 F49278930021
商品名

ヤマハ　折りたたみ式譜面台　MS-260AL
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年にヤマハで購入しました。新品・未開封ですが不要になりましたので出品いたします。定価は5,940円です。※商品説明※折りたたみ式譜面台MS-260AL。パネル締め付け部はギア式角度調節方式。塗膜が厚い紛体塗装でマットな黒色仕上げ。軽量(約730g)タイプ。手持ちと肩掛けが可能なソフトケース付き。外箱にガムテープを貼っての発送となります。ご了承ください。アクセサリー···その他アクセサリー···譜面台
http://narcologia.ru/goods/sucrose871540.html
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