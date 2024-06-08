ロフトベッド パイプベッド シングル高さ125cmシステムベッドポール4本付属

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【ロフトベッドで空間は自由自在に】「パイプ」と「木」異なる材質を組み合わせ、絶妙なバランスをとったスタイリッシュなデザインロフトベッド。ベッドの下を賢く使って、いつものマイホームをもっと広く！【ハンガーポール4本付き】ハンガーポールは自由に付け外し可能、お好きな位置に設置して、ベッド下はクロゼットに！洋服やバッグ、小物を掛けるのに大活躍。忙しい朝も素早く準備ができます。【ロータイプ】高さを抑えたロータイプのロフトベッドは開放感があり、天井からの圧迫感が軽減されます。起き上がりに頭を天井にぶつける心配もありません。お子様の寝顔が見え、マットレスの上げ下ろしや寝具の手直しもらくらく行えます。【ベッド下は広々な収納スペース】普段使いの衣類·バッグなども、収納場所に困るシーズン物·普段使わいない家電もこの一台で収まります。【2口コンセント付き宮棚】目覚まし時計やスマホなどが、いつでも手届く場所に。はしごと宮は左右どちらにも設置可能です。模様替えにも対応し、理想なレイアウトを実現します。【シングルベッドにも】お引越しなどでライフスタイルが変わってでも対応できる、組み替えるだけで長くお使いいただけます。【耐荷重150kg】しっかりの耐荷重とシンプルなデザインで子供にも大人にも使えるベッドです。【補強バーで安定感UP！】ロフトベッドを使う際、最も気になる横揺れ、きしみをしっかり軽減！安心してお使いいただける頑丈設計となっております。