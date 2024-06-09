ZINUS 折りたたみ パイプベッド ダブル

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商品詳細
楽天市場のZINUS公式で購入し2週間ほど使用しました。パイプベッドダブルサイズです。140x195cm折りたたみ可能。幅70cmを2つ繋げて設置するタイプです。中央2箇所に止め金具あります。色:ホワイト定価:13,990円梱包発送たのめる便で発送します。※送料5,000円見込。上記金額に含まれています。集荷の都合で時間がかかる場合があります。仕様···折り畳み素材···金属
http://narcologia.ru/goods/perforce971465.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming769992.html
http://narcologia.ru/goods/kindness372605.html
SmartBase ベッドフレーム 折りたたみ スチールパイプヘッドなし 36cm ブラック ホワイト
ZINUS ベッドフレーム ダブル ブラック ホワイト パイプベッド ダブル 折りたたみ ダブル 金属 フレーム モダン シンプル 北欧 ジヌス 送
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ZINUS メタル ベッドフレーム ダブル SmartBase ホワイト メタル すのこ 静音 ベッド下収納 耐久性 通気性 ヘッドレス パイプベッド 頑丈 折りたたみ スチール | ベッド 1BOX 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 SBBK
ZINUS メタル ベッドフレーム ダブル SmartBase すのこ 静音 ベッド下収納 耐久性 通気性 ヘッドレス パイプベッド 頑丈 折りたたみ スチール | 1BOX 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 SBBK
http://narcologia.ru/goods/perforce971465.html
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