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ZINUS 折りたたみ パイプベッド ダブル
商品番号 V51577874640
商品名

ZINUS 折りたたみ パイプベッド ダブル
ブランド名 ラクテン
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天市場のZINUS公式で購入し2週間ほど使用しました。パイプベッドダブルサイズです。140x195cm折りたたみ可能。幅70cmを2つ繋げて設置するタイプです。中央2箇所に止め金具あります。色:ホワイト定価:13,990円梱包発送たのめる便で発送します。※送料5,000円見込。上記金額に含まれています。集荷の都合で時間がかかる場合があります。仕様···折り畳み素材···金属
http://narcologia.ru/goods/perforce971465.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming769992.html
http://narcologia.ru/goods/kindness372605.html
ZINUS 折りたたみ パイプベッド ダブル
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