北欧 3人掛け カウチソファ オットマン付き ソファー

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ご覧頂きましてありがとうございます。北欧3人掛けカウチソファオットマン付きソファーになります！！使用して約1年ですがあまり使用しておらず綺麗です。●商品説明コンパクトサイズの3人掛けソファのご紹介お色はベージュでアンティーク風でとてもおしゃれな見た目となっております。どんなお部屋にも合うこと間違いなし！●サイズ(約)ソファサイズ幅182x奥行74x高さ76(座面高38)cm座面奥行き48㎝ベッドサイズ●構造部材天然木●張り材ポリエステル・PVC●クッション材ウレタンフォーム、シリコンフィル、ポケットコイル、Sバネ●状態目立つ傷汚れはなくまだまだお使い頂けるかと思います。※神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は、【千葉県千葉市中央区 蘇我駅周辺】でお願いします。⚠️引き取りの際、こちらは現物のままお渡しします。緩衝材、梱包材などはご自身にてお持ち込み下さい。また、ご自身の車内への搬入が可能なサイズかどうか予めご確認下さい。※配送はお届け先から御自宅内まで搬入のお手伝い可能でしたら千葉県及び東京都は(一部地域除く)+1万でお運び致します。それ以外の一都三県もご相談頂ければ配送検討しますのでお気軽にご相談下さい。※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥24,000がかかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。こちら中古品となっております。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）