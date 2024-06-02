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金谷五郎三郎 造 黄銅 鎚目 内銀 唐木手 煎茶後手急須　一瓶 ：煎茶道具　急須
商品番号 T37231450391
商品名

金谷五郎三郎 造 黄銅 鎚目 内銀 唐木手 煎茶後手急須　一瓶 ：煎茶道具　急須
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 57,941 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細商品金谷五郎三郎造黄銅鎚目内銀唐木手煎茶後手急須　一瓶　　：煎茶道具　急須　金谷五郎三郎　　　　　　　付属品共箱、布　サイズサイズ：径７ｃｍ×１０．６ｃｍ×高さ７．３ｃｍ　説明:金谷五郎三郎造黄銅鎚目内銀唐木手煎茶後手急須　一瓶　　：煎茶道具　急須　金谷五郎三郎　です。種類...宝瓶・花瓶主な素材···銅主な素材···銀
http://narcologia.ru/goods/ordering764579.html
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