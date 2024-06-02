金谷五郎三郎 造 黄銅 鎚目 内銀 唐木手 煎茶後手急須　一瓶 ：煎茶道具　急須

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商品詳細
商品詳細商品金谷五郎三郎造黄銅鎚目内銀唐木手煎茶後手急須 一瓶 ：煎茶道具 急須 金谷五郎三郎 付属品共箱、布 サイズサイズ：径７ｃｍ×１０．６ｃｍ×高さ７．３ｃｍ 説明:金谷五郎三郎造黄銅鎚目内銀唐木手煎茶後手急須 一瓶 ：煎茶道具 急須 金谷五郎三郎 です。種類...宝瓶・花瓶主な素材···銅主な素材···銀
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