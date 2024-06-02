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商品詳細
荒木義隆さんの作品だと思います。刻印で確心出来る方は是非どうぞ。栗原はるみさんの大ファンの者が買い集めた和食器のひとつです。箱や由来書等は一切ありません。荒木義隆さんの作品3点まとめてご購入いただける方にはお値下げします。コメントください。☆ご注意☆購入後一切のコメントをしない、届いても評価をせず放置する方は購入をお断りします。
http://narcologia.ru/goods/troupe91011.html
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