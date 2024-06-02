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【真作】福田浩湖/水墨湖山清趣/掛軸☆宝船☆AB-304
商品番号 Q89301118239
商品名

【真作】福田浩湖/水墨湖山清趣/掛軸☆宝船☆AB-304
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 10,094 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】福田浩湖【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装は天地に薄汚れ、多少の糊シミあります。　桐共箱付　軸丈縦236cm×幅　72cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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