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堀一郎 志野 ぐい呑 共箱 瀬戸黒 織部黒 黒織部 黄瀬戸
商品番号 D73705377907
商品名

堀一郎 志野 ぐい呑 共箱 瀬戸黒 織部黒 黒織部 黄瀬戸
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 7,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【志野ぐい呑】作家：堀一郎/IchiroHori付属：共箱、共布、栞寸法：W6.5cmH5.7cm美濃焼の名手、堀一郎さんの志野ぐい呑です。ざっくりとした土味とよく溶けた長石釉が魅力的な作品です。特に見所は、高台付近の焼き上がりと釉薬の具合がとてもよく感じます。高台脇に作家の手彫陶印がございます。●作家略歴●1952年　岐阜県生まれ\u20281971年　多治見工業高校デザイン科卒業加藤孝造に師事\u20281984年　穴窯を築窯\u2028個展・グループ展\u20282008年　ぎゃらりい栗本（新潟）\u20282010年　「美濃・瀬戸展」画廊文錦堂（岐阜）\u20282015年　JR名古屋高島屋（愛知）\u20282017年　現代陶芸サロン桃青（大阪）\u20282019年　ギャラリーラボ（愛媛）\u2028個展・グループ展開催多数受賞歴\u2028朝日陶芸展、中日国際陶芸展\u2028東海伝統工芸展、日本伝統工芸展等
http://narcologia.ru/goods/navigate363230.html
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