RANE SEVENTY-TWO (serato DJ Pro) 　美品

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RANESEVENTY-TWO(seratoDJPro)付属品は画像に映っている物のみです。定価 約240,000円※自宅保管品です。ご理解の上、購入をお願いします。■下記、商品HPより抜粋完全スチール構造：戦⾞のように頑丈な設計圧⼒調整可能なMAGTHREEフェーダーx3：リバース、フェーダーカーブ設定、カットイン機能付きのクロスフェーダー、チャンネルフェーダー波形表⽰の移動、FXコントロール、曲選択、ユーザー設定を⾏う4.3”タッチスクリーン各チャンネルにFlexFXエンジン搭載SeratoDJエフェクトコントロールと内部Flexエフェクトの同時使⽤可能2機のダイカスト・アルミニウムFXトグルスイッチ（上下の付け替え可能）XYコントールにも対応する11種類のFlexFXエフェクト：エコー、ホールドエコー、ダックエコー、リバーブ、フィルター、フェイザー、オートゲート、フランじゃー、ディレイ、ピンポンディレイ、ビートブレイカー）4つのパッドFX：エコー、ブレイク、リバース、ゲート1つもしくは複数のSeratoエフェクトの完全なコントロールマイクエコー搭載フットスイッチ・コントロール（オプション）14種類のパッド・モード：キュー、ピッチプレイ、オートループ、マニュアルループ、ロール、パッドFX、サンプラー、フェーダーFX、フリップ（SeratoFlipプラグインが必要）、スライサー、トランスポート、スライサーループ、フリップ、3つのカスタム・パッド・セットDJ交代時に音切れのないパフォーマンスを実現する2つのUSB端⼦伝統的な優れたRaneエンジニアがデザインした最先端の音質（DAのSN比：114dB)16のRGBバックライト搭載AKAIMPCスタイルパッド：スレッシュホルド、アフタータッチ調整可能各デッキに独⽴したモード業界初：アサイン可能なRaneTWELVEバトルコントローラー⽤USBコントローラー⼊⼒２つのマイク⼊⼒：Neutrikコンボ端⼦、オン/オフ、トーン、マイク/ラインスイッチ搭載各デッキにRCAフォノおよびCD⼊⼒RCAセッション⼊出⼒、バランスXLR、メイン出⼒、バランスPHONO、ブース出⼒