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- 三人がけソファーです。引っ越しの為出品します。よろしくお願いいたします。
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商品詳細
テイスト...モダン幅170cm高さ80cm奥行き80cm、購入して2年たちます。購入時は5万円➕送料でした。よろしくお願いいたします
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