テレキャス用リアPU ValleyArts限界値下げ

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テレキャスターのPU交換の注意点 | ギターリペア工房DNS-Draw a New Sound- テレキャスターのPU交換の注意点 | ギターリペア工房DNS-Draw a New Sound-

閲覧頂きありがとうございます。ポールピースが大きめでクォーターパウンドに似てますが、こちらはValleyArtsMシリーズ(日本製)のテレキャスタータイプに使われていたPUで昔にValleyArtsを大量に持っている元関係者の方から購入した物の1つになります。購入したのは10数年前ですので事実かどうかは今となっては不明ですが資料を確認する限り間違いないと思います。少し前まで裏側にマグネットが付いている物も所持していましたがこちらはポールピース裏にマグネットがないタイプです。磁力は強めです。直流抵抗値が特殊で2.6kΩくらいしかありません。タップ用の赤線をコールドにすると2.0kΩになるので流石に使えないだろうと思い切ってしまってます。延長すると使えるとは思います。抵抗値の低いですがポールピースの磁力が強めなのでコイルの巻数を少なくしてサスティンを減らしテレキャスらしくなるような設計なのかと思いました。音圧はしっかりしてます。他メーカーのフロントピックアップ合わせた際にもキチンとミックストーンを作れてましたので、その点は大丈夫かなと思います。音質は抵抗値が低いからか抜けが良くややトレブリーですがLowが出すぎないのでアンプで調整し易いかもです。ストラトキャスターとテレキャスターの中間な感じに思いました。調整用バネ欠品何か気になる事ございましたら気軽にコメントお願い致します！タイプ···テレキャスタータイプFendervalleyartsシリーズ···Telecasterアクセサリー・パーツ···ピックアップ