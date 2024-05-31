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セントマイケル SAINT MICHAEL 札束 スツール
商品番号 K16562833897
商品名

セントマイケル SAINT MICHAEL 札束 スツール
ブランド名 レディメイド
特別価格 税込 20,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セントマイケルと河村康輔氏によるコラボレーションアイテム　300MILLIONスツール￼ブランド初となる札束柄を落とし込んだスツール。Tシャツだけでなく小物も拘りが詰まっております。裏部分にはセントマイケルと河村康輔氏のロゴプリントが施されております。新品未使用、購入時の梱包にて発送。#saintmichael#KAWAMURAKOSUKE#河村康輔#セントマイケル#MONEYスツール#SAINTMxxxxxx#nigo#humanmade#bape
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セントマイケル SAINT MICHAEL 札束 スツール
KK_STOOL/MONEY

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Saint Mxxxxxx (セントマイケル) ファッション雑貨・小物 メンズ 2023-24 AW(秋冬)

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