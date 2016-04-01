アルフレックス　フォーライン　FOURLINE

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アルフレックスのパーソナルチェアフォーライン(製造終了品)です。色はブラック、素材はタオル生地調のファブリックです。縦83横63高79cm素人採寸のため誤差ご容赦願います。10年程前に展示品の購入で、コレクションとして保管のため、購入後の使用はありません。色褪せやほつれもなく、展示の運搬時の小キズ程度です。喫煙やペットも無く、古い商品ですがほとんど新しい状態です。あくまでも中古品扱いの商品として、また、仕事上発送まで時間がかかる場合があります。ご理解いただける方は、ご検討よろしくお願いいたします。