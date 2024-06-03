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- 深川製磁 深川製 梅小紋外赤 珠型湯呑 染付湯呑み 1客
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商品詳細
※私の出品物に関して購入前にコメントお願い致します。プロフィールを読んでご購入下さい。………………………………………………お値下げ不可深川製磁深川製 梅小紋外赤 珠型湯呑 1客朱赤色に、染付の青で梅小紋を描いた蓋付きの湯呑です。金彩も施されております。サイズ\u2028湯呑み口径：7.3cm高さ：（蓋なしで）7.3cm（蓋あり）約11cm定価：16500円状態：良い状態使った記憶はありませんが、キャビネット保管しておりました。裏底高台に薄汚れございます。中古品です。素人目で、特記するような目立ったダメージございませんが、金彩の経年変化等があるかもしれません。画像を見てご判断いただけましたら、幸いです。ご不明な点や追加画像依頼などありましたら、お気軽にお申し付けください。中古自宅保管品にご理解いただけます方お願い致します。補償のあるらくらくメルカリ便発送になります。
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梅小紋外赤 珠型小湯呑
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