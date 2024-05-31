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スイス製　Reuge×DOBIN オルゴール付きジュエリーケース　リュージュ
商品番号 S82925423587
商品名

スイス製　Reuge×DOBIN オルゴール付きジュエリーケース　リュージュ
ブランド名 リュージュ
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1865年創業、スイスの高級ハンドメイドオルゴールメーカー「REUGE（リュージュ）」と同じくスイスの伝統ある木彫工房「DOBIN（ドビン）」社のコラボレーションオルゴールです。象嵌細工の美しい数少ない珍しいものかと思います。曲はベートーベンのロマンスです。長期保管品にご理解いただきご購入をお願いいたします。ドイツ在住の友人からいただき、キャビネットに保管しておりました。傷等は見受けられません。★サイズ縦横：約16×10.7センチ高さ：約6.0センチ
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http://narcologia.ru/goods/Sydney646549.html
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