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商品詳細
1865年創業、スイスの高級ハンドメイドオルゴールメーカー「REUGE（リュージュ）」と同じくスイスの伝統ある木彫工房「DOBIN（ドビン）」社のコラボレーションオルゴールです。象嵌細工の美しい数少ない珍しいものかと思います。曲はベートーベンのロマンスです。長期保管品にご理解いただきご購入をお願いいたします。ドイツ在住の友人からいただき、キャビネットに保管しておりました。傷等は見受けられません。★サイズ縦横：約16×10.7センチ高さ：約6.0センチ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle891066.html
http://narcologia.ru/goods/passionate976913.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney646549.html
スイス製 Reuge×DOBIN オルゴール付きジュエリーケース リュージュ-
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高級スイスオルゴール☆リュージュ-
スイス製 リュージュ社 オルゴール付きジュエリーボックスの通販 by ...
スイス製 リュージュ社 オルゴール付きジュエリーボックス
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