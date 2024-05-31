アンティーク うさぎ スタンド

目黒のアンティークショップで10年以上前に購入してから暗所で保管しておりました。サイズ比較用にCDを並べております。手に持っている金具は着脱可能になっています。どなたか大切にしていただける方にお迎えいただきたいです。



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