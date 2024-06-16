蝶 大型 銅製 菓子型 北欧 ヴィンテージ 雑貨 壁飾り コッパーモールド ...

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商品詳細
スウェーデン製のヴィンテージコッパーモールド（銅製のお菓子型）です。表面は銅、裏側には錫が張られており、しっかりとした厚みのある作りです。元々はお菓子型ですが、壁に飾ると北欧らしくてとても素敵なオブジェになります。絵柄はリサラーソンの陶板などにも使われる蝶のデザインです。北欧の土産屋などで菓子型を見かけることがありますが、他国製の新品で、銅製では無い物が多いそうです。こちらはMADEINSWEDENの刻印入り。ヴィンテージの銅製品はスウェーデンで採掘された銅で造られた貴重な物です。同デザインで大小のサイズで出品しています。こちらは【大】です。◆直径13cm厚み4.7cm◆特に目立つダメージのない優良ヴィンテージコンディション======================スウェーデン北欧ヴィンテージビンテージアンティーク壁掛け菓子製菓菓子型銅製品コッパーモールド雑貨タペストリーlisalarsonリサラーソンminaperhonenミナペルホネンなどお好きなかたに
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