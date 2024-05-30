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商品詳細
カップソーサ2組19センチデザート皿2枚あまり使わず食器棚の飾りとして使用していた為、美品かと思いますしっかり梱包して発送いたします
http://narcologia.ru/goods/assessor508003.html
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