大セール開催中！オールドチーク天然無垢材創作丸木脚ベンチM木製極太脚飾り台長椅子

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材質は厚みのある高級チーク材を使用しています。美しい木目と強靭な耐久力が特徴の高級材です。しかも、オールドチーク無垢材を使用しているため高級感が違います。重厚感があり、ずっしりとした質の良い高級なチークを使用しております。使い込むと深みが増していくため長年お使いいただけます！腰掛にはもちろん、花台やショップのディスプレイなど使い方は様々です！ナチュラルな色合いのウッドなのでどんなお部屋にも合わせやすいお品。世界にひとつだけの木目、形をお楽しみいただけます！こちらの商品は新品未使用です。現品を発送させていただきます。ご注意）こちらの商品はヤマト運輸で発送予定です。送料無料ですが、沖縄、離島への発送は別途料金がかかりますのであらかじめコメント欄よりご確認頂きご購入をお願い致します。北海道は送料無料です。【商品状態説明】全体に小キズあり。天然のチーク古木（オールドチーク）から作った製品の為、天然木の木目ですが、色むら、曲がり、傷模様等があります。使用には問題なく、天然のあじわいをお楽しみいただけます。画像参考。【サイズ】 横幅：約85㎝ 奥行：約25㎝ 高さ：約43㎝ 【素材】 オールドチーク【カラー】 ブラウン【参考価格】 ￥19.000ベンチ椅子花台無垢一枚板木製チークオールドスツール置き台男前インテリア