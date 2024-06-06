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unico アルベロ　オットマン
商品番号 V24441609290
商品名

unico アルベロ　オットマン
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。unicoアルベロオットマンでございます。憧れのunico、ファブリックもこだわり別注のライトグレーで4ヶ月待ちで購入しました。とても気に入っていましたが、引越しの為手放すことにしました。購入時期　2020年購入価格　28,600円当方東京都日野市在住で、直接お渡しでしたら送料を差し引いたお値段に変更いたしますので、ご購入前にお声がけください。直接渡しの場合、荷捌き駐車場がございますので、積み込みはお手伝いさせていただきます。喫煙者、ペットはおりません。よろしくお願いします。詳細情報商品コードU13410122003108Z0114サイズW630×D420×H390(mm)カラーカバー：[受注]ライトグレー(K147C)/ファブリックC脚部：チークカラー材質カバー：ポリエステル・アクリル座：ウレタンフォームフレーム：アッシュ突板脚部：バーチ仕上げフレーム：ウレタン樹脂塗装脚部：ラッカー塗装重量商品重量：約12kg備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可注意事項木目や色味には個体差がございます。天然木の特性としてご理解ください。カラー···グレー主な張り地···布・ファブリックテイスト···北欧テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧
http://narcologia.ru/goods/conception231357.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle574966.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual946.html
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