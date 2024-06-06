カーペット160x230cm ラグマット北欧 ラグ 洗える 抗菌防臭 #b25 ...

ご来店いただいて誠にありがとうございます。◆サイズ:80X120CM;80X160CM;120X160CM;140X200CM;160X230CM;180X230CM;200X300CM■カラー：(写真色)抗菌防臭耐磨耗性\"超極細ポリエステル繊維使用した、通気性、保温性に優れて、サラッとした触り心地で、冬は暖かく、夏はサラサラので、1年中心地よさを実感できます。掃除がしやすく、お手入れ簡単！撥水加工が施されているので、液体汚れがしみこみにくい！（※防水ではありませんので放置すると染み込む恐れがあります。早めにお拭き取りください。）裏面には花模様に施された、床にピタッと吸着する、強力な吸着力を発揮します。また、下層の裏地に不織布を使用し、フローリングを傷つけません。そして、歩行時の騒音を防ぐことができます。耐熱性があるので、ホットカーペットや床暖房の上にもお使いいただけます。敷きっぱなしだと湿気がこもってしまいますので、時々はラグを陰干ししてあげてください。適用範囲が広い：和室や客間、リビング、ダイニングなどの人が集まる空間や、寝室、書斎、プライベートルームといった落ち着きを演出する空間など、どのお部屋にもぴったりです。★沖縄と北海道への発送は離島のため、1800円の送料が必要です。ご了承いただきますようお願いいたします。



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