ARABIA Pirtti 2個セット 70s ピルティ カップのみ

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アラビアのピルッティシリーズのコーヒーカップ2個セットになります。ソーサーはございません。個人的にソーサーを使う習慣がありませんでしたのでカップのみ購入したものになります。デザイナーフォルム:AnjaJaatinen-Winquist（アンヤ・ヤーティネン・ウィンクヴィスト）PeterWinquist（ペテル・ウィンクヴィスト）デコレート:RaijaUosikkinen（ライヤ・ウォシッキネン）サイズΦ約6.5cmH約6cm1970年代製造状態個人的には1.2回ほどの使用ですが、もとよりヴィンテージものとして購入したものになりますので経年によるスレなどございますが、欠け傷などはなくとても状態は良いです。nuutajarviヌータヤルヴィiitallaイッタラarabiaアラビアrorstrandロールストランドkajfranckカイフランクtapiowirkkalaタピオウィルカラtimosarpanevaティモサルパネヴァフィンランドデンマークaaltoアアルト