ソファー　２人掛けダイニングチェア　スーパーレザー　アンティーク系

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ご拝見頂きましてありがとうございます。定価８９１００円購入2023年9月殆ど座らないので出品します、状態は綺麗ですが裸のまま置いてるので見えにくい汚れキズは有るかもしれませんm(__)m⚠⚠サイズは9、10枚目の映像に載せていますがサイズを載せるだけの為に載せていますm(__)m向きは１４枚目以外全てです、一度は人の手に渡ったお品です御理解頂ける方に宜しくお願い致しますm(__)m