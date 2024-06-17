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吹きガラス　蚊遣り器　珍品
商品番号 V14315915695
商品名

吹きガラス　蚊遣り器　珍品
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスの蚊遣器本日のみプライスダウン⤵️⤵️⤵️蚊取り線香を、ガラス棒に通して使います。しかし、未使用ですから、蚊遣器にとらわれなく、棒を使用せずに、花瓶であったり、小さなワインを冷やすクーラーでも使用できます。器の口部分　直径　18.5㎝　中央ガラス棒置く部分　8.5㎝　高さ11㎝お洒落に⭐️
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