EXO POP UP Cream soda フォトカード トレカ A ５個

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商品詳細
※即購入可、コメント不要※バラ売り不可※プロフィール必読EXO公式韓国POPUPSTORE-CREAMSODA-・トレカ５個(未使用未開封)Aver.※未開封の為、商品の状態は確認していません。#ピケット#団扇#うちわ#キーリング#キーホルダー#チャーム#エコバッグ#トートバッグ#テイクアウトバッグ#ショルダーバッグ#バック#スホ#カイ#セフン#チャニョル#DO#ギョンス#ベッキョン#シウミン#チェン#レイ#ピンバッジ#バッヂ#バッチ#トレカ#フォトカード#トレーディングカード#ペンライト#ファンライト#ライトスティック
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