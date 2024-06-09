萩焼 蓮光山3代目徹千代作品 【姫萩飛香炉】新品

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種類···香炉お皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ホワイト\u0026ベージュグラス/カップ/酒器···香炉、ランプシェード素材···陶磁器(セラミック)是非プロフィールもご覧下さいませ。長らくお待たせ致しました。萩焼の香炉になります。香炉にするのも良し。ランプシェードにするのも良し。色々と楽しんで頂けると幸いです。白萩の釉薬で高い温度の場所で焼成しております。頭部幅→10.5cm高さ→9.5cm下部幅→8.1cm高さ→7.2cm深さ→6.5cmお店の雰囲気ですが、宜しければ見てみて下さい。(下のURLをコピーしてGoogleなどに貼り付けて見て下さい。)↓↓↓https://youtu.be/Wyxc60wZzwk萩焼作家としてこれから認知向上を目指し頑張っております。前作もお陰様でほぼ完売致しました。また応援宜しくお願い致します。陶芸家として再活動を始めました。京都で焼物を勉強し、萩焼の重たい、使いづらいという固定概念を外し、使いやすさを拘り制作しております。この度は1300度の高温で焼成してますので薄いですがかなり頑丈に作りました。装飾は京都の技法の飛カンナを施しております。使い方は使用者によりますので色々と使用して頂けると嬉しいです。是非至福の一時を。#蓮光山#徹千代作品