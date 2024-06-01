実物アメリカアンティーク　郵便ポスト　USAヴィンテージ企業物ロサンゼルス

アメリカのアンティークショップで購入しました。カリフォルニア州で実際に使用されていた郵便ポストになります。金属製で白色がお洒落です。実使用及びディスプレイなど色々と使えると思います。サイズは幅16cm×高さ22cm、長さ約48cmあります。リアルなアメリカの空間作りにいかがでしょうか。ヴィンテージ、USEDにご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#ファイヤーキング#パイレックス#fireking#ノリタケ#ロカビリー#イタリア#古道具#ハワイ#イームズ#パンサー#スカンジナビア#アールヌーヴォー#フリーメイソン#ミッドセンチュリー#アールデコ#ガレージ #世田谷ベース#ノースフェイス#ラルフローレン#ペンドルトン#インダストリアル#スカジャン#家具#カリフォルニア#西海岸#antique#ビンテージ#ロカビリー#ネイティブ#イギリス#ブロカント#店舗什器 #蚤の市#70s#古着 #幾何学#アトミック#フランス



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