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送料無料　70年代『中国宜興』青磁花瓶　高さ31.5ｃｍ　中国美術古玩骨董
商品番号 C98386586974
商品名

送料無料　70年代『中国宜興』青磁花瓶　高さ31.5ｃｍ　中国美術古玩骨董
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　31.5ｃｍ　胴径約　16ｃｍ　口径約　5.8ｃｍ　台径約　11.5ｃｍご覧のように、見事な70年代『中国宜興』青磁花瓶です。出来栄えが見事、大変貴重な逸品です。状態は大変よいです、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#70年代#中国宜興#青磁花瓶　#中国美術#古玩骨董#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具＃茶道具#リリ博物館
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◇錵◇ 中国古玩 大明嘉靖年製 赤絵龍文花瓶 37.5cm 唐物骨董 [C293]OT ...
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