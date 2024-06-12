送料無料　70年代『中国宜興』青磁花瓶　高さ31.5ｃｍ　中国美術古玩骨董

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◇錵◇ 中国古玩 大明嘉靖年製 赤絵龍文花瓶 37.5cm 唐物骨董 [C293]OT ... ◇錵◇ 中国古玩 大明嘉靖年製 赤絵龍文花瓶 37.5cm 唐物骨董 [C293]OT ...



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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 31.5ｃｍ 胴径約 16ｃｍ 口径約 5.8ｃｍ 台径約 11.5ｃｍご覧のように、見事な70年代『中国宜興』青磁花瓶です。出来栄えが見事、大変貴重な逸品です。状態は大変よいです、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#70年代#中国宜興#青磁花瓶 #中国美術#古玩骨董#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具＃茶道具#リリ博物館