サンゲツ 壁紙 ムーミン MOOMIN FE76693 10m のりなし トイレ

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商品詳細
サンゲツムーミンMOOMINFE76693BUILDSAHOUSE10mのりなし切売可15m15000円20m18000円色違いもあります。ムーミンコミック「お家をたてよう」のコミックパターン。壁いっぱいにムーミンの世界が広がります。掲載カタログ23-26ファイン（FINE）標準価格1,000円/M，1,090円/㎡(税別)規格92cm×50m乱リピートタテ64.2cmヨコ92cm防火種別2-3
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