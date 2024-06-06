超激レア　虹入り　アメジスト　ファントム　スフィア　丸玉　紫水晶　木製台座付き

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透明感のある美しい紫色のアメジストに幻想的なファントム（幻影）が見られる逸品です。白いクォーツの部分がファントムの形になっております。非常に珍しいです。天然ですので細かいクラックや白いインクルージョンなどがございます。ご理解頂ける方のご購入お願い致します。美しいレインボーが見え綺麗です。ファントムや虹を様々な角度から見て楽しんで頂けるスフィアです。ファントムとは、結晶の内部に山のような層が幻想的に見られるもので、水晶の成長が止まり、再び成長を始めた成長痕です。★サイズ・よくご確認下さい約26㎜前後(多少の誤差はご了承下さい)木製台座付きです。★ご使用のモニター環境によっては紫色が濃く見える場合がございます。ご了承下さい。※天然石ですので、細かなクラックや欠けがどこかにあると思います。完璧を求められる方はご遠慮ください。天然石をご理解頂ける方のご購入お願い致します。返品などは致しかねますので、ご了承下さい。アメジストファントムファントムアメジストスフィアレインボー水晶紫水晶水晶クラスター