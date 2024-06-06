貔貅　ペア　穴なし　置物　シラー最強 ①

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ご覧頂きありがとうございます◡̈*.。サイズ47mm前後シラー抜群の貔貅ちゃん ペアが入荷致しました^_^こちらは穴なしタイプの置物になります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)お問い合わせも多い貔貅ペアですので是非宜しくお願い致します(♡¨̮)•*¨*•.¸¸☆#RakA天然石他サイトにも出品しておりますので取り消す場合があります。自己紹介ご覧下さい(^^)ご縁がありましたら宜しくお願い致します☆。.:＊・゜天然石オリジナルデザインブレスレットこちらのページを見つけて頂きありがとうございます♩*゜セール期間外の場合↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓フォロワー様割引♩*゜おまとめ割引等ございますので是非自己紹介を御一読下さいませ(*´ω｀*)なにかあれば質問欄よりお気軽にお問い合わせ下さいませ♩*゜単品のお値引交渉不可質問して頂きお返事しても応答ない人ちょっと苦手♩*゜