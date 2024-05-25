ドイツ製ミニパイプ人形香炉　お菓子売り

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商品詳細
素材···木製テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風かなり前に購入して、一度も使用せず保管していました。箱に汚れがありますが、本体はきれいだと思います。アロマは入っていません。
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