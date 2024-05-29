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3連ヴィンテージエクアドルラグ　AKIOS INDUSTRIES
商品番号 U56661624174
商品名

3連ヴィンテージエクアドルラグ　AKIOS INDUSTRIES
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 12,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのエクアドル製スーベニアラグになります希少は未裁断の3連使用となっており、コレクタブルな1品ですハンドメイドの為、織りムラ等ございますサイズ全長　約109㎝幅　　約41㎝１枚　タテ約36㎝×ヨコ約41㎝
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