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- 1992年英ロイヤルスタッフォード製ディズニーランドパリ(ユーロディズニー)絵皿
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商品詳細
商品名「12Avril92/EuroDisney英国ROYALSTAFFORD製飾り絵皿」『DisneylandParis』は1992年のオープン当時、名称にパリではなくユーロ(Euro)が使われており、『EuroDisney(Resort)』という名称でした。それ故ロゴもEuroでデザインされました。その当時に製造された飾り絵皿です。EuroDisneyという名称は1994年までの2年間しか使われていないので貴重です。そんなDisneylandParisの歴史を感じる事が出来るレアな逸品です。ブランドは英国王室御用達ROYALSTAFFORD、イギリスで最も古い陶器ファクトリーのひとつです。MadeinEnglandそのブランドの特徴を活かし、オープン時のオフィシャルデザインとも言える、ティンカーベルに魔法をかけられた眠れる森の美女の城がヴィンテージ感満載の金彩で描かれています。オリジナル箱入り、箱もとても綺麗な状態です。#ディズニー#Disney#ユーロディズニー#EURODISNEYRESORT#ディズニーランドパリ#DisneylandParis#ウォルトディズニーワールド#ディズニーワールド#waltdisneyworld#wdw#ディズニーランド#Disneyland#カリフォルニアディズニー#海外ディズニー#限定品#ディズニー40周年#ティンカーベル
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