【Afternoon Tea】花　サクラプレート 皿　5枚セット

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AfternoonTeaサクラプレートガラスプレート◎サイズ大 直径 約23センチ✖️1枚小 直径 約14センチ✖️4枚お花の形をしたプレートのセットです。お料理、スイーツどちらにでもご使用頂けます。テーブルを素敵に彩ってくれると思います。購入後、緩衝材に包まれたまま保管しておりました。新品・未使用ですが、自宅保管ですのでその点をご了承の上、お願い致します。種類···皿・プレート素材···ガラス形状···その他#桜#花#サクラプレート#AfternoonTea#アフタヌーンティー