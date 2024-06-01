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- 【Afternoon Tea】花 サクラプレート 皿 5枚セット
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商品詳細
AfternoonTeaサクラプレートガラスプレート◎サイズ大 直径 約23センチ✖️1枚小 直径 約14センチ✖️4枚お花の形をしたプレートのセットです。お料理、スイーツどちらにでもご使用頂けます。テーブルを素敵に彩ってくれると思います。購入後、緩衝材に包まれたまま保管しておりました。新品・未使用ですが、自宅保管ですのでその点をご了承の上、お願い致します。種類···皿・プレート素材···ガラス形状···その他#桜#花#サクラプレート#AfternoonTea#アフタヌーンティー
http://narcologia.ru/goods/waveform662117.html
http://narcologia.ru/goods/conception804157.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture955341.html
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