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【Afternoon Tea】花　サクラプレート 皿　5枚セット
商品番号 U39523441167
商品名

【Afternoon Tea】花　サクラプレート 皿　5枚セット
ブランド名 アフタヌーンティー
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AfternoonTeaサクラプレートガラスプレート◎サイズ大　　直径　約23センチ✖️1枚小　　直径　約14センチ✖️4枚お花の形をしたプレートのセットです。お料理、スイーツどちらにでもご使用頂けます。テーブルを素敵に彩ってくれると思います。購入後、緩衝材に包まれたまま保管しておりました。新品・未使用ですが、自宅保管ですのでその点をご了承の上、お願い致します。種類···皿・プレート素材···ガラス形状···その他#桜#花#サクラプレート#AfternoonTea#アフタヌーンティー
http://narcologia.ru/goods/waveform662117.html
http://narcologia.ru/goods/conception804157.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture955341.html
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