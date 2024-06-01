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- 巨大 貝殻セット オオシャコガイ トウカムリ ホネガイ ヤコウガイ 貝 貝殻
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商品詳細
巨大な貝殻や小型の貝殻など、巻貝、二枚貝をごちゃ混ぜにしたセットです。オオシャコガイがあまりにも大きいため、他の貝殻が小さく見えますが、トウカムリなどかなり大型です。オオシャコガイ55cmトウカムリ26cmヤコウガイホネガイハチジョウダカラヤツシロガイテングニシなどなどオオシャコガイ、シャコガイ、二枚貝、巻貝、タカラガイ、宝貝、タカラ貝、ヤコウガイ、貝標本、貝標本、貝殻、貝、シャコ貝
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