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白竹堂　扇子
商品番号 B72178358221
商品名

白竹堂　扇子
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白竹堂の扇子になります。こちらは未使用ですが長期保管のお品物です。⚠️お写真4～8枚目のように竹の部分や持ち手の箇所に傷やスレがあります。お写真9枚目以降は扇子の上部分何ヵ所か粘着がなくなり浮いてしまっている部分があります。気になさる方はお見送りくださいm(__)m⚠️もともと定価が高いお品物でした。お値下げして出品しておりますので希望価格やお値下げは不可とさせて頂きます。素人の長期自宅保管になりますので、神経質な方や小さな事が気になる方や店頭同様のものをお求めの方はご遠慮下さいm(__)m★ゆうパケットポスト発送予定になります。簡易包装にて発送させて頂きます。少しでも気になさる方はお見送りくださいm(__)m
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