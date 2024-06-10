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- 【未開封】サンディキャストSANDICAST ゴールデンレトリバー犬置物
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商品詳細
値下げしました！アメリカ、サンディキャスト社製細部まで丁寧に仕上げられた逸品です。ゴールデンレトリバーのなんとも言えない表情がとても可愛いです。ずっしりと重みがあります。かなり前に購入しました。以後自宅保管で外箱は経年劣化あり、小傷、埃あります。中身は未開封なのでまだビニールで密閉されてます。Mサイズ横約25cm、縦約13cm
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