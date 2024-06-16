アルテミスクラシック ウォレットチェーン

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アルテミスクラシックのウォレットチェーンになります。シルバーではなく合金素材です。長さ60cmです。一匹のドラゴンの片目に石が埋め込まれています。廃盤でもう売られていない商品になります。フック取り外し可能です。ギャランティカード、箱はつきません。値下げ不可、返品、クレームは受け付けておりません。購入の際はコメントください。ご購入お待ちしております。他にもウルフマンb.r.sのアクセサリーやサングラス、ビビアンのサングラス、ハリウッド女優さんや日本の芸能人さん達が愛用している、TOMFORDのサングラス、XJAPANのhideさんがロケットDIVEのPV撮影で掛けていたサングラスも出品していますのでこちらの方もご購入お待ちしております。最後まで読んで頂きありがとうございました。