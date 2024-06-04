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バーバリー ネクタイ　ノバチェック　ホースロゴ ストライプ　ハイブランド
商品番号 F95501481818
商品名

バーバリー ネクタイ　ノバチェック　ホースロゴ ストライプ　ハイブランド
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム　Burberryバーバリーネクタイ　ノバチェック　ホースロゴストライプ　ドット　チェック　総柄　ハイブランド　オレンジ高級シルク　高級ブランド○サイズ剣先　　　9.6cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなくまだまだお使い頂けます！写真ご確認お願い致します。上記内容をご理解のうえ、中古品であることを踏まえて完全品をお求めの方はお控え下さい。○カラーオレンジ○素材シルク　SILK↓下記ネクタイ取扱っております！(^^)ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアン)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。表記ないかぎり基本的に付属品はありません。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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