BLACKEYEPATCH ブラックアイパッチ　BEP　Tシャツ　XL ネイビー

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BEPSOULLAYEREDL/STEENAVY90'sのNYストリートブランドからインスパイアされたグラフィックを載せた袖部分レイヤードタイプのL/STEE。ボディーは8.5oz。プリントはシルクスクリーンプリント。カラー：ネイビーサイズ：XL新品未使用／自宅保管新品未使用ですが、購入後自宅保管。一度人の手に渡ったものとなりますので、完璧を求める方はご購入お控え下さい。付属品なし画像は全てです。舐達麻（なめだるま）BADSAIKUSHバダサイクッシュバダサイ賽a.k.abaddaikushブラックアイパッチ取扱注意BlackEyePatch変態紳士クラブWILYWNKA野村周平AwichAPHRODITEGANGアフロディーテギャングエイチアンドエムサイバージャパンダンサーズCYBERJAPANDANCERSELENAワコマリア