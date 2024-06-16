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商品詳細
#SAINTLAURENT#サンローラン約2年ほど前に表参道で購入しました。新しい財布を購入したので出品します。やや使用感はありますがまだ十分使えると思います。箱等付属品はついておりません。定価約5万円。中古品とご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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