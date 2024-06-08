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Louis / ギターアンプ LGA-15Ⅱ
商品番号 Q15676132338
商品名

Louis / ギターアンプ LGA-15Ⅱ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,944 円
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商品詳細

音出し確認済みです上部、側面に打痕ありますが、それ以外は美品です+¥300で3mシールド付けます■Louis　LGA15-Ⅱ　　\\10,900(税抜)　\\11,772(税込)電圧:100V,50/60Hz定格出力:15W入力インピーダンス:1MΩ出力インピーダンス:8Ωスピーカー:8Ω,6.5”コントロール:GAIN、DRIVE、VOLUME、BASS、MIDDLE、TREBLE出入力端子:INPUT：GUITAR、CD/MP3OUTPUT：PHONESヒューズ:250V/500mAサイズ:H340×W355×D177mm重量:7kg
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful328251.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming441492.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney37849.html
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