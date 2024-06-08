Louis / ギターアンプ LGA-15Ⅱ

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商品詳細
音出し確認済みです上部、側面に打痕ありますが、それ以外は美品です+¥300で3mシールド付けます■Louis LGA15-Ⅱ \\10,900(税抜) \\11,772(税込)電圧:100V,50/60Hz定格出力:15W入力インピーダンス:1MΩ出力インピーダンス:8Ωスピーカー:8Ω,6.5”コントロール:GAIN、DRIVE、VOLUME、BASS、MIDDLE、TREBLE出入力端子:INPUT：GUITAR、CD/MP3OUTPUT：PHONESヒューズ:250V/500mAサイズ:H340×W355×D177mm重量:7kg
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful328251.html
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LGA-15Ⅱ アンプ/ギターアンプ/LGA-15Ⅱ
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