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ダニエル\u0026ボブベルト
商品番号 S87566161209
商品名

ダニエル\u0026ボブベルト
ブランド名 ダニエルアンドボブ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックサイズ85cmバックル　　シルバー(5×5.5)バックルがシルバーなのでマメに磨きを入れないと色が変わりますが磨かれた状態はとても綺麗です。少し使用感はありますが状態はとても良いです。宜しくお願い致します。
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