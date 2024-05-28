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【新品】バーバリー　ハンカチギフト　4枚セット
商品番号 G11802685421
商品名

【新品】バーバリー　ハンカチギフト　4枚セット
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品ですバーバリーハンカチ4枚セットになります汚れ防止のためビニールにて包装してあります（テープのべたつきあり）箱・中身は新品未使用で綺麗な状態です
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