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ニューバランス 237 グリーン×ホワイト スニーカー
商品番号 W40488680473
商品名

ニューバランス 237 グリーン×ホワイト スニーカー
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,643 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewBalance237#NewBalance#NewBalance237Greenモデル/シリーズ···200番台メインカラー···ホワイト、グリーンモデル/商品名···237生産国···アジア製（中国、ベトナム等）・素材：天然皮革/合成繊維・アウトソール：ゴム底・ヒールの高さ：約3.5cm・ワイズ(幅)：D・重量(片足)：約310g(26.5cm)
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