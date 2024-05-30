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kapital kountryメッシュキャプ
商品番号 I15926562409
商品名

kapital kountryメッシュキャプ
ブランド名 キャピタル
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年物です。購入時の試着程度で使用しておりません。ご存知かとは思いますがサイズは後ろで調整できます。裏はパイル地で汗も吸ってくれます。
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