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希少90's エロ Tシャツ Lビンテージ ピーナッツ スヌーピー パロディー
商品番号 X41670716611
商品名

希少90's エロ Tシャツ Lビンテージ ピーナッツ スヌーピー パロディー
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少なUSAヴィンテージ90'sルーシーのエロTフェラTになります。●サイズL肩幅　51cm身幅　53cm着丈　71cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。●コンディションやや使用感あり。カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/stepchild395852.html
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