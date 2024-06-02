希少90's エロ Tシャツ Lビンテージ ピーナッツ スヌーピー パロディー

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商品詳細
希少なUSAヴィンテージ90'sルーシーのエロTフェラTになります。●サイズL肩幅 51cm身幅 53cm着丈 71cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。●コンディションやや使用感あり。カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/stepchild395852.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial952316.html
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