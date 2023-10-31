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商品詳細
SAINTLAURENT店舗にて購入した長財布です。購入したものの、一度も使用しておらず、保管しているため出品に至りました。綺麗に保管しているため汚れや傷が一切なく状態の良い美品です。未使用、保存袋付き、箱付きになります。質問ありましたらお応え致します。早い者勝ちになるので、検討されてる方はお早めに！掲載期間：2023.10.31まで購入価格 70000円◯シリアルナンバー 456153D4348◯サイズ縦：9.5cm横：18.5cmマチ：2.5cm財布形···長財布カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革#SAINTLAURENT#saintlaurent#サンローラン#長財布#ロングウォレット
http://narcologia.ru/goods/pompous419023.html
http://narcologia.ru/goods/response758842.html
http://narcologia.ru/goods/capitation771408.html
SAINT LAURENT ロングウォレット
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