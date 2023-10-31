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SAINT LAURENT ロングウォレット
商品番号 N81835204443
商品名

SAINT LAURENT ロングウォレット
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENT店舗にて購入した長財布です。購入したものの、一度も使用しておらず、保管しているため出品に至りました。綺麗に保管しているため汚れや傷が一切なく状態の良い美品です。未使用、保存袋付き、箱付きになります。質問ありましたらお応え致します。早い者勝ちになるので、検討されてる方はお早めに！掲載期間：2023.10.31まで購入価格　70000円◯シリアルナンバー　456153D4348◯サイズ縦：9.5cm横：18.5cmマチ：2.5cm財布形···長財布カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革#SAINTLAURENT#saintlaurent#サンローラン#長財布#ロングウォレット
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