エムピウ　コニャック　bcg millefoglie Ⅱ P25

millefoglieⅡP25BUSCHETOBU.cognacブスケット コニャック希少な大人気カラーです。◆ブランド:m+エムピウ◆アイテム名：ミッレフォッリエIIP25ブスケット◆色：BU.cognacコニャック◆サイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm◆重量：100g◆状態：新品未使用、撮影時開封のみ◆素材：皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し皮）（内装：ピッグレザー、裏地：綿）◆付属品：化粧箱、ギャランティカード新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。※商品すり替え防止のため、いかなる理由においても返品は承れません。



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